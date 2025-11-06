La reconocida directora de producción Sol Carnicero visitó ayer la ciudad de Pontevedra para participar en el ciclo de proyecciones Pioneras, que forma parte de las actividades previas de los Premios Feroz 2026.

—Se inició en TVE, ¿cómo se adentró en el mundo del cine?

Con 16 años entré en Televisión Española como secretaria de producción y enseguida empecé a trabajar con Ibáñez Serrador, hasta el año 74, cuando le hacen director de programas y después trabajé en una productora con Lola Salvador. Desde muy jovencita quería hacer algo relacionado con el cine. Yo no sabía lo que era la producción, pero al entrar en aquella productora me encarrilaron ahí y, hoy en día, ese trabajo no lo cambiaría por nada porque creo que es precioso, difícil y muy necesario.

—¿Qué diferencia existe entre la producción en cine y televisión?

Ninguna. La producción es solucionar una serie de cosas previstas por el director, con autorización para hacer ese producto que se quiere y después tiene que haber unas personas que digan si se puede hacer y lo pongan en marcha, ese es mi trabajo.

—Ha sido la primera mujer directora de producción de un largometraje en España gracias a ‘¡Vámonos, Bárbara!’, ¿qué retos encontró?

No lo sé porque nunca me planteé como un reto lo que estaba haciendo. Te lo planteas como algo que hay que hacer y que lo quieres hacer bien. No creo que haya ningún aspecto más desatendido en el cine, está bien lo que se hace.

—¿Cómo ha evolucionado la producción del cine español?

Las herramientas han mejorado muchísimo. El hecho de que todo sea digital aporta y da más soluciones. Me gustaría que se hicieran temas más nuestros y no tan globales, cosas de nuestra historia que parece que no interesan. Se están tocando muchos temas que antes no se tocaban porque había más tabús y censura, ahora hay censura pero de otra manera, autocensura por si no gusta o por el qué dirán.

—Es socia fundadora de la Academia de Cine, ¿qué importancia tiene esta entidad en el sector?

Está muy bien porque prestigia y se trata con muchísimo rigor. Además de los Premios Goya, que evidentemente son unos premios importantes, en la Academia se hacen cursos, muchísimos visionados de películas internacionales, charlas o se tiene en cuenta a personas que han tenido éxito en otros momentos. Al principio era una locura, porque cuando Alfredo Matas me encargó hacer una academia de cine cuando terminamos ‘La Vaquilla’, empezamos a pedir las bases de la Academia de Hollywood a ver cómo se había hecho para tratar de hacerlo lo más parecido posible.

—Ha recibido el Goya a Mejor dirección de producción en 1988 por ‘Cara de Acelga’, ¿cómo se vive un momento así?

Siempre que te dan un premio te da alegría, sobre todo en aquel momento. Me preguntan algunas veces que por qué las películas más difíciles o en las que he trabajado al principio que parecían más importantes no tenían premios Goya. La respuesta es porque no había Academia, ya que la hicimos después.

—También ha sido directora de producción de las obras audiovisuales de los espectáculos de la Expo de Sevilla del 92.

Fue otro momento interesante, porque la verdad es que yo he hecho ya muchas cosas distintas de televisión, de programas musicales… Aquello lo hice porque Trujillo, el productor me llamó diciendo que necesitaban a alguien de producción que fuese riguroso y competitivo y pensó que yo lo podía hacer. A mí me pareció interesante, pero luego los resultados no me lo parecieron. Había mucha política y mucha cosa metida por el medio. Yo no mezclaría, el arte va por un lado y la política va por otro. Entonces, no me siento tan satisfecha de eso como de las películas.