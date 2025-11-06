Premio nacional para la UNED de Pontevedra por su proyecto educativo en la cárcel de A Lama

El pleno del Consejo Social de la UNED ha aprobado la propuesta del jurado de los Premios a las Buenas Prácticas de Gestión 2024, mediante la cual la UNED en Pontevedra ha sido galardonada con uno de los galardones dotados con 5.000 euros por su proyecto «Buena Práctica UNED Pontevedra 2024. Centro Penitenciario de A Lama».

Este reconocimiento pone de relieve «el compromiso de la UNED Pontevedra con la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la reinserción educativa y social, a través de su sostenida labor docente y formativa en el ámbito penitenciario». Desde hace más de quince años, el centro desarrolla en la prisión de A Lama un programa que ofrece acceso a la educación superior a personas privadas de libertad, incluyendo estudios de acceso para mayores de 25 años, grados, másteres, cursos de extensión universitaria y el programa UNED Senior para internos mayores de 55 años.

Ante la imposibilidad de acceso a Internet de los estudiantes internos, la UNED Pontevedra ha impulsado soluciones adaptadas a cada caso concreto, como la entrega directa de materiales de estudio y la organización de actividades presenciales y formativas.

Entre ellas, destacan el curso de verano sobre derechos humanos, que aborda temas como la salud, el medio ambiente, la libertad de expresión y la vivienda digna, o el curso de música, que fomenta la creatividad y la expresión emocional a través de materiales reciclados y bajo el lema “un trozo de madera no sabe que puede llegar a ser un violín”.

Estas acciones representan una buena práctica universitaria orientada a la mejora continua de los procesos educativos y a la extensión del conocimiento hacia colectivos con especiales dificultades de acceso a la universidad. La experiencia de Pontevedra demuestra que la educación puede ser una herramienta transformadora también en contextos de privación de libertad, inspirando a otros centros a seguir este modelo. Esta iniciativa no solo transforma vidas, también puede servir como modelo para otros centros. Es una buena práctica que puede inspirar, compartirse y multiplicarse.

Los Premios a las Buenas Prácticas de Gestión del Consejo Social de la UNED reconocen anualmente el esfuerzo, la innovación y la eficiencia en la gestión universitaria.