El PP de Pontevedra propone paralizar la A-57 y conectar el primer tramo con la AP-9 y el polígono de O Campiño

El portavoz municipal del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha anunciado este jueves una propuesta ante el Concello para paralizar las dos fases restantes de la autovía A-57 y reorientar la inversión a "conectar el primer tramo ya en servicio entre Vilaboa y A Ermida con la autopista AP-9 en dirección Vigo y con los polígonos industriales de O Campiño y A Reigosa"

Domínguez, acompañado por los concejales Martín Martínez y Bea Rey, se ha reunido esta semana con la Plataforma de afectados por la autovía A-57 para consensuar un texto propositivo “que responda a las necesidades de 2025 y no a la idea inicial, de principios del siglo XXI, para dotar a Pontevedra de una circunvalación que no cumpliría esa función ni ayudaría a descongestionar de tráfico el centro de la ciudad”.

En este sentido, ha defendido que la mejor alternativa posible pasa por lograr “una AP-9 libre y gratuita lo antes posible”, que cumpliría esa función.

Asimismo, sostiene que la obra de la A-57 actualmente proyectada en los tramos pendientes de A Ermida-Pilarteiros y Pilarteiros-Barro, “carece de sentido” y que continuar con la inversión prevista “sería desperdiciar el dinero público, además del coste social que implicaría para las parroquias de Bora, San Andrés de Xeve, Santa María de Xeve y Verducido, con más de 200 construcciones afectadas, entre ellas el CEIP San Andrés de Xeve”.

Domínguez ha apelado a las otras dos formaciones políticas de la corporación municipal de Pontevedra, BNG y PSOE, para que voten a favor de una propuesta que “nace del sentido común” y que tengan la “suficiente empatía, inteligencia y sensibilidad para destinar los recursos públicos a otras actuaciones más urgentes"

El PP insiste en "la necesidad de conectar el tramo ejecutado de la A-57 con el polígono de O Campiño, después de que la Xunta de Galicia anunciase que destinará 11, 5 millones a la ampliación de 160.000 metros cuadrados de suelo industrial".