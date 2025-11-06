Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Pontevedra propone paralizar la A-57 y conectar el primer tramo con la AP-9 y el polígono de O Campiño

Domínguez, con vecinos, al pie del tramo en servicio / FdV

Domínguez, con vecinos, al pie del tramo en servicio / FdV

R. P.

Pontevedra

El portavoz municipal del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha anunciado este jueves una propuesta ante el Concello para paralizar las dos fases restantes de la autovía A-57 y reorientar la inversión a "conectar el primer tramo ya en servicio entre Vilaboa y A Ermida con la autopista AP-9 en dirección Vigo y con los polígonos industriales de O Campiño y A Reigosa"

Domínguez, acompañado por los concejales Martín Martínez y Bea Rey, se ha reunido esta semana con la Plataforma de afectados por la autovía A-57 para consensuar un texto propositivo “que responda a las necesidades de 2025 y no a la idea inicial, de principios del siglo XXI, para dotar a Pontevedra de una circunvalación que no cumpliría esa función ni ayudaría a descongestionar de tráfico el centro de la ciudad”.

En este sentido, ha defendido que la mejor alternativa posible pasa por lograr “una AP-9 libre y gratuita lo antes posible”, que cumpliría esa función.

Asimismo, sostiene que la obra de la A-57 actualmente proyectada en los tramos pendientes de A Ermida-Pilarteiros y Pilarteiros-Barro, “carece de sentido” y que continuar con la inversión prevista “sería desperdiciar el dinero público, además del coste social que implicaría para las parroquias de Bora, San Andrés de Xeve, Santa María de Xeve y Verducido, con más de 200 construcciones afectadas, entre ellas el CEIP San Andrés de Xeve”.

Domínguez ha apelado a las otras dos formaciones políticas de la corporación municipal de Pontevedra, BNG y PSOE, para que voten a favor de una propuesta que “nace del sentido común” y que tengan la “suficiente empatía, inteligencia y sensibilidad para destinar los recursos públicos a otras actuaciones más urgentes"

El PP insiste en "la necesidad de conectar el tramo ejecutado de la A-57 con el polígono de O Campiño, después de que la Xunta de Galicia anunciase que destinará 11, 5 millones a la ampliación de 160.000 metros cuadrados de suelo industrial".

