Pontevedra licita el vial de Mollavao tras 9 años de trámites
El proyecto, de 3,7 millones, incluye también la humanización de la calle Rosalía de Castro
El Concello de Pontevedra licita finalmente el vial de Mollavao. Se trata de un proyecto propuesto en 2017, pero que no se había podido sacar adelante hasta ahora. Consiste en una obra que permitirá la conexión entre la avenida de Marín y la calle Rosalía de Castro.
El objetivo principal del proyecto es la desviación del tráfico hacia la avenida de Marín, de manera que se libere la congestión en Rosalía de Castro. Además, también se pretende transformar la calle interurbana en una que se encuentre adaptada a los estándares del Modelo Pontevedra, así como rehabilitar una zona degradada que actualmente es usada como estacionamiento.
De esta forma, el nuevo acceso estaría compuesto por dos carriles de tres metros y medio cada uno con aceras de tres metros, con dos glorietas entre ambos extremos que permitan reducir el tráfico. Este enlace transversal cuenta con una extensión aproximada de cien metros.
Por otro lado, el proyecto incluye la reurbanización de la propia calle Rosalía de Castro, creando aceras de dos o tres metros en una zona de sentido único con pasos de peatones sobreelevados. Esta actuación también abarca la renovación de servicios como la iluminación led, así como la instalación de mobiliario y jardinería.
El coste total del proyecto supone una inversión de 3.726.621,23 euros, derivados de la suma de los 2.446.858,84 euros presupuestados para la humanización de Rosalía de Castro más los 1.279.762,39 euros para el vial de conexión.
Se espera dar luz verde a la ejecución del proyecto en el primer trimestre de 2026 y que las obras comiencen «lo antes posible», según señala Miguel Anxo Fernández Lores, el alcalde de Pontevedra.
En definitiva, la actuación llevará a cabo una «dignificación de la entrada y salida de la ciudad, en mejora de la calidad ambiental y de toda la zona del barrio, especialmente donde está la parcela de los circos», según el regidor.
El primer paso será la conexión vial y, una vez finalizada, se procederá a la reurbanización de Rosalía de Castro. Por tanto, es una única licitación, aunque son dos proyectos diferentes en los que cada uno cuenta con una financiación diferente, pero serán realizados por una misma empresa.
«La alegría es grande. Por fin sacamos la licitación de una obra que llevamos muchísimos años sacar adelante y que tuvo esta actuación después de todas las visicitudes habidas y por haber», apunta Lores.
El gasto para Sogama se amplía a tres millones
La Junta de Gobierno municipal autorizó un incremento del gasto destinado al tratamiento de los residuos urbanos que el Concello de Pontevedra envía a Sogama, de forma que la partida dedicada a cubrir dichos gastos pasará de dos a tres millones de euros, lo que supone un incremento del 50%.
Según señala el alcalde, esta decisión no se debe a una mayor recogida de toneladas de residuos producidas en la ciudad, sino a la subida de las tarifas de Sogama, pues el coste del servicio de lo que cuesta tratar una tonelada de basura pasó de 72 a 108 euros. Este acuerdo gubernamental es tanto para el año vigente como para 2026.
Por otro lado, también se aceptó la concesión por parte de Costas de 15 años, prorrogables por otros tantos, de los terrenos que antes ocupaban el parque de maquinaria y la imprenta provincial. El alcalde explicó que «hasta ahora no teníamos ningún título habilitante para actuar allí porque era una concesión de la Diputación». Ahora, el mantenimiento de esta parcela corre a cargo del Concello.
