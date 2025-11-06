Pardo de Santayana se despide como general de la Brilat y será sustituido por el aún coronel Andrés González

Alfonso Pardo de Santayana Galbis, general de la Brigada Galicia VII, Brilat, desde el año 2023, deja Pontevedra tras su ascenso a general de División, según anunció en la mañana de este jueves la Subdelegación del Gobierno, que explica que “a partir de la semana próxima se incorporará a su nuevo destino como Jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias”.

El general destaca que se va con pesar de Pontevedra, pero también ilusionado con la gran responsabilidad que asume como responsable de todas las operaciones terrestres en territorio nacional. Volvió a incidir en que considera a la Brilat como su casa, dado que ya había estado destinado anteriormente como jefe de Inteligencia del Batallón Zamora del Regimiento de Infantería Isabel la Católica 29 y como coronel al mando del Regimiento de Infantería Príncipe 3 de Asturias.

En los próximos días, según el calendario que expone la Subdelegación, Pardo de Santayana será sustituido por el aún coronel Andrés González, también muy vinculado a la Brilat, pues ha mandado el Regimiento Isabel La Católica hasta diciembre de 2024. El relevo se producirá tras el ascenso de González a general de Brigada.

El todavía general de la Brilat visitó este jueves Subdelegación del Gobierno para despedirse y agradecer la colaboración con la representación del Estado en la provincia, encabezada en Pontevedra por Abel Losada.

Éste destacó la “trayectoria impecable, el buen hacer y la profesionalidad de Alfonso Pardo de Santayana”. Hizo hincapié en que “en estos dos años casi que llevo de subdelegado del Gobierno ha estado ahí siempre ofreciendo apoyo, colaboración y hasta consejo”. “Se va alguien a quien tengo en mucha estima y que me ha hecho valorar todavía más, si cabe, el papel crucial de la institución militar en estos tiempos que corren”, afirmó.

Losada recordó, además, que durante la reciente emergencia del apagón el general Pardo de Santayana fue “una voz clara que ayudó mucho a tomar decisiones”. Asimismo, destacó, fue un activo importante durante la primera fase de recuperación tras la tragedia de la DANA de Valencia, en la que la Brilat tuvo una intensa participación. Finalmente, destacó su papel en el refuerzo y mejora constante de la Operación Centinela Gallego, para la prevención de los incendios forestales.