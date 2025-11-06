Nueva promoción inmobiliaria en Sanxenxo: 30 viviendas detrás del Concello

Una nueva iniciativa residencial se pone en marcha en Sanxenxo. El Grupo GS, promotora especializada en vivienda de lujo, anuncia su llegada a Galicia con el lanzamiento de Residencial GS Silgar, un complejo de 30 viviendas situado en un solar detrás del Concello, en pleno casco urbano y a pocos metros de la playa del Silgar y del puerto deportivo.

Anuncia una inversión de 17 millones de euros en su primera promoción en Galicia, con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, todas con terraza. Añade que el complejo incluirá piscina, solárium, gimnasio, sala de coworking, garaje y trasteros.

Residencial GS Silgar se desarrollará sobre una parcela de 1.100 metros cuadrados "y está orientado tanto a compradores finales como a inversores que buscan activos con alto potencial de revalorización".

La previsión es que las obras comiencen a principios de 2026, una vez obtenida la licencia municipal, y la entrega está prevista para el último trimestre de 2027. Durante la fase de construcción se estima la creación de 160 empleos directos e indirectos, según destaca el grupo.

Actualmente, la compañía gestiona más de 3.000 activos inmobiliarios distribuidos en 24 promociones en distintas fases de ejecución, en ciudades como Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Madrid, Valencia, Alicante, Islas Baleares, Vigo, Santander y ahora también Sanxenxo. Además, su estrategia de diversificación incluye la reciente entrada en el mercado portugués, con la adquisición de suelo en zonas del Algarve y Lisboa para futuros desarrollos residenciales de lujo.

José Luis Vera Carrillo, presidente y fundador de Grupo GS, ha destacado: “GS Silgar representa mucho más que una promoción: es la materialización de nuestra visión de llevar la excelencia residencial a enclaves con identidad propia y gran proyección. Galicia, y en particular Sanxenxo, reúne las condiciones ideales para desarrollar un proyecto que combina innovación, sostenibilidad y vanguardia. Con esta iniciativa, respondemos a una demanda real de viviendas premium en destinos con fuerte atractivo turístico y residencial, ofreciendo a nuestros clientes una inversión segura y una experiencia de vida única en el corazón de Sanxenxo”.