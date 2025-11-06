La nueva farmacia hospitalaria, a debate en un foro

La reingeniería de farmacia hospitalaria tendrá en Pontevedra una nueva edición de su foro de debate y análisis este jueves, 6 de noviembre, en la sede capitalina de Afundación Abanca donde, por sexta edición, veinte de los farmacéuticos hospitalarios más relevantes del Sistema Nacional de Salud procedentes de varias comunidades autónomas pondrán en común experiencias sobre los procesos de atención farmacéutica.

El foro, organizado por el servicio de Farmacia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, en colaboración con la Fundación Biomédica Galicia Sur, está dirigido por el jefe de servicio de Farmacia del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra y director de este evento, el doctor Carlos Crespo Diz.

El comité organizador destaca que será una jornada para la puesta en común de estrategias en organización y gestión de procesos farmacéuticos que se están realizando o diseñando en la práctica farmacéutica habitual.

Se darán tres ámbitos de debate principales: la reingeniería de procesos en atención farmacéutica en hospitalización a domicilio (HADO), los procesos de entrega informada de medicamentos en el domicilio del paciente y la atención farmacéutica domiciliaria.