La neurociencia ya es clave para tratar el dolor crónico por migraña

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés celebró ayer la II Xornada sobre Afrontamento Activo da Dor Crónica, centrada este año en las cefaleas, bajo el lema «Unha ollada integral dende ou diagnóstico ao tratamento», afrontando la migraña desde la neurociencia.

Este encuentro, celebrado en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Campolongo, reunió a más de doscientos profesionales de distintas disciplinas -neurología, atención primaria, fisioterapia, farmacia y psicología- con el objetivo de avanzar hacia un modelo integral y activo en el manejo del dolor crónico, basado en la evidencia científica y en la implicación de las personas que lo padecen.

La jornada, inaugurada por el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera y el gerente del área sanitaria, José Flores, puso el acento en las Unidades de Estrategias de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico, un modelo asistencial innovador que representa un cambio de paradigma.

Inspiradas en la neurociencia, estas unidades promueven que el paciente asuma un papel protagonista en su proceso de recuperación, fomentando el conocimiento, la autonomía y la autogestión frente al dolor persistente. Durante la conferencia magistral de la II Jornada sobre Afrontamento Activo da Dolor Crónico, el doctor Iñaki Aguirrezabal Bazterrica, médico de familia y referente en el campo del afrontamento activo del dolor en el Servicio Vasco de Salud -Osakidetza- subrayó que «entender cómo funciona el dolor en el cerebro cambia la manera en que lo afrontamos». «El conocimiento, el movimiento y la autoeficacia son herramientas terapéuticas tan importantes como los fármacos», afirmó.

Añadió que este nuevo enfoque terapéutico está mostrando resultados muy positivos en la calidad de vida de los pacientes, al reducir la discapacidad asociada, mejorar su funcionalidad y fortalecer el sentido de control sobre lo propio proceso de salud.

Las mesas redondas de la jornada abordaron de manera integral las dimensiones neurológica, emocional y funcional de las cefaleas, combinando una visión clínica con la experiencia de pacientes y las aportaciones de diferentes especialidades.

Los ponentes de este foro coincidieron en que las unidades activas suponen un avance decisivo al integrar educación terapéutica, ejercicio físico, manejo psicológico y coordinación asistencial.

Tanto el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra como el gerente del área sanitaria subrayaron durante sus intervenciones que esta jornada representa un paso más en la consolidación del enfoque de afrontamiento activo del dolor crónico, en el que Pontevedra está plenamente implicada.