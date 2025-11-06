La Misión Biológica lanza un juego de cartas contras las plagas
La Misión Biológica de Galicia de Salcedo lanza el juego de cartas de mesa «Que praga!», que permite, de forma entretenida, aprender sobre biodiversidad, ecología y medio ambiente. En el juego cada participante deberá cuidar y defender su campo de cultivo de plagas, enfermedades y estreses abióticos, utilizando los mecanismos de defensa más habituales de los cultivos con los que se trabaja en la MBG.
