Un millar de plantas decorarán la avenida de Ourense

La acera pegada a los edificios de la avenida de Ourense de Marín se ha transformado, generando un antes y un después que «mejora totalmente la movilidad de la principal calle del municipio y también su estética», aseguran desde el Concello gracias a la colocación de parterres en los que ya se ha empezado a plantar.

En total, se dispondrán más de 1.023 unidades que siguen las especies que se plantaron en los de la otra orilla o en otros puntos que se comunican con esta gran arteria viaria, como la Calle de O Forte o la acera anexa a la Escuela Naval.

El siguiente paso será la propuesta ornamental de la rotonda, pero «debido a la colocación de los decorados navideños se realizará ya a inicios del año que viene», adelantan desde el Concello.