Medio Rural anuncia el refuerzo de apoyos para la gestión de biomasa

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y el director general de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, visitaron ayer Poio, en donde anunciaron que el Gobierno autonómico reforzará los apoyos para favorecer una correcta gestión de la biomasa en las fajas secundarias, con el aumento del presupuesto destinado al convenio firmado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y Seaga, que pasa de 12 millones este año a 25 millones para 2026.

Gómez recordó que la limpieza de las parcelas más próximas a las viviendas «es de vital importancia», ya que favorecen la protección de la población y facilitan el trabajo del personal de extinción de incendios forestales. Asimismo, recordó que la gestión de estas fajas es responsabilidad de los propietarios en primera instancia y que, si no cumplen con sus deberes, deberán encargarse los ayuntamientos de manera subsidiaria, según la ley de incendios del año 2007.

El próximo año, 2026, se incrementará el número de parroquias priorizadas, aquellas en las que los propietarios pueden contratar los servicios de Seaga por un importe reducido. También se agilizarán los trámites para las ejecuciones subsidiarias más urgentes en zonas de mayor riesgo de incendios.

En la parroquia visitada ayer, la de San Xoán de Poio, se realizaron trabajos preventivos en 26 parcelas, que abarcan una superficie de 8,66 hectáreas.