Marín, único puerto del continente en un proyecto de la Agencia Espacial Europea

La empresa alemana DLR GfR mbH ha lanzado oficialmente Resist 2, un proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA) destinado a mejorar la resiliencia y la seguridad de los servicios de navegación por satélite. El proyecto desarrollará métodos y tecnologías avanzadas para detectar, evaluar y mitigar manipulaciones, interferencias y ciberataques dirigidos a los Sistemas Globales de Navegación por Satélite. La navegación por satélite se ha convertido en un pilar esencial de la sociedad moderna, al dar soporte a sectores como la aviación, el transporte, la logística, las telecomunicaciones y las redes energéticas. Sin embargo, su creciente importancia también implica un aumento del riesgo de interferencias intencionadas y suplantaciones de señal.

El Puerto de Marín es el único puerto europeo en participar en el desarrollo de este proyecto que mejoraría la protección marítima y la seguridad en la navegación, mediante la instalación de una Estación de Referencia Terrestre (GRS) del sistema RESIST, en sus instalaciones. Esta iniciativa refleja el firme compromiso del Puerto con la adopción de tecnologías europeas de vanguardia que fortalecen la resiliencia de los sistemas de navegación frente a interferencias, garantizando los más altos estándares de seguridad operativa para los buques y la infraestructura portuaria.

Con su colaboración en Resist, el Puerto de Marín avanza en la innovación en el sector marítimo, contribuyendo a un decisivo esfuerzo europeo por proteger infraestructuras críticas mediante soluciones de navegación por satélite robustas. Este enfoque proactivo demuestra su apuesta por integrar tecnología avanzada en las operaciones diarias, impulsando tanto la competitividad como la responsabilidad medioambiental a través de una gestión del tráfico marítimo más segura y eficiente.

Resist es un ejemplo de colaboración exitosa entre instituciones europeas, la industria y entidades públicas para mejorar la seguridad del transporte y la resiliencia digital de las infraestructuras críticas.

Sobre la base de los logros de su predecesor, Resist 1.0, este nuevo proyecto amplía el alcance técnico con nuevos enfoques operativos que incluyen el análisis de señales en bruto para la detección temprana de manipulaciones e interferencias (como spoofing o jamming), la evaluación en tiempo real de la calidad e integridad de las señales y la fusión de datos procedentes de múltiples fuentes para mejorar la robustez y fiabilidad de las soluciones de navegación.

Gracias a estos avances, los futuros usuarios de los sistemas de navegación por satélite no solo podrán determinar si una señal ha sido comprometida, sino también evaluar la gravedad del incidente y definir las contramedidas adecuadas.

Resist 2 está liderado por DLR GfR mbH, en cooperación con destacados socios europeos del ámbito de la investigación y la industria, bajo contrato con la Agencia Espacial Europea (ESA). Juntos, trabajan para garantizar que la infraestructura europea de navegación por satélite permanezca segura y confiable frente a amenazas emergentes. Como parte de este despliegue, la empresa tecnológica gallega Triple Alpha, especializada en soluciones de ingeniería avanzada, colaborará como proveedor de DLR GfR mbH validando la interfaz de programación de aplicaciones (API) del sistema dentro del marco Resist.

Es en este punto donde se ha seleccionado al Puerto de Marín, teniendo en cuenta su compromiso en innovación y contribuyendo al desarrollo de capacidades industriales de alto valor en Galicia.

En los próximos meses, el consorcio desplegará estaciones Resist (Ground Reference Stations) en el Puerto de Marín y en el aeropuerto DLR de Cochstedt (Alemania), con el fin de realizar una validación integral de Resist en condiciones operativas reales.

A largo plazo, el objetivo es que Resist contribuya a que los servicios basados en GNSS sean más resilientes, seguros y confiables, garantizando su disponibilidad para infraestructuras críticas y usuarios de todo el mundo.