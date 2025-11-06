El MAC Marín busca asentarse apostando por el talento local

El club audiovisual Marín de cine, encargados de la organización del festival MAC Marín, solicita un mayor apoyo del Concello para terminar de consolidarse en el municipio.

«Agradecemos la cesión de espacios y las partidas económicas, que superan los 5.000 euros en las últimas tres ediciones», sostienen desde la organización del certamen. Sin embargo, para llevar al siguiente nivel el festival y en línea con «el objetivo del Concello de promover Marín como un destino turístico», proponen a la entidad municipal «que cubra el cien por cien de los gastos de producción del festival, estimados en 6.950 euros».

Esta acción convertiría al Concello en el patrocinador oficial de la celebración audiovisual y potenciaría el impacto de la misma en el municipio.

Desde Marín de cine planean utilizar los siguientes espacios: el Auditorio, el museo M. Torres, la casa cultural de Seixo y la finca de Briz para el desarrollo del evento.

Con un equipo formado íntegramente por profesionales mariñenses, aseguran que «aprovechando que el audiovisual está de moda, tenemos que darle protagonismo a los nuestros», promoviendo el apoyo al talento audiovisual local.