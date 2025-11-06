Igualdade promove un curso de autodefensa para mulleres

A Concellería de Igualdade organiza un curso de auto-defensa e empoderamento físico e emocional (método Sakura) para mulleres maiores de 16 anos. Serán tres sesións os sábados 8, 15 e 22 de novembro, ás 10.00 horas, na Casazul. A actividade é de balde porén é preciso inscribirse en www.apuntate.pontevedra.gal ou no teléfono do CIM 986 864 825 , ao ter prazas limitadas