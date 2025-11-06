La exposición «Ricardo Portela, inmorrente», un homenaje al músico

La exposición «Ricardo Portela, inmorrente» abrió ayer sus puertas al público. Se trata de un homenaje a este referente de la música tradicional, comisariado por el gaitero Óscar Ibáñez, imprescindible en la conexión de la tradición de los gaiteros más veteranos con las nuevas generaciones.

La muestra está disponible hasta el viernes 21 de noviembre en el vestíbulo del Pazo Provincial en horario ininterrumpido de 9.00 a 20.00 horas.

Está compuesta por ocho paneles y varias vitrinas con material discográfico y personal, así como instrumentos y vestuario del músico. Además, en la exposición se muestra la trayectoria vital del gaiteiro ligada a Viascón, Vigo y Pontevedra.

Los paneles también abarcan su desarrollo artístico, sus trabajos discográficos y la relación que mantuvo con distintas asociaciones y entidades.

Por su parte, el diputado provincial de Xuventude e Reto Demográfico, Jorge Cubela, encargado de inaugurar ayer la muestra, remarcó la huella que dejó en Viascón, parroquia del Concello de Cerdedo-Cotobade de donde es alcalde. Así, el diputado hizo referencia a la «escuela que creó con los recursos de su estilo personal y muchos de ellos permanecieron vivos en la manera de tocar de algunos de los gaiteros más reconocidos en la actualidad, como el propio comisario de la muestra Óscar Ibáñez».

En definitiva, la Diputación de Pontevedra busca difundir mediante la exposición la vida y obra de Ricardo Portela, destacando sus hitos fundamentales a modo de recuerdo y ejemplo para la juventud de la provincia.