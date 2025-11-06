La exposición «Ricardo Portela, inmorrente», un homenaje al músico
El Pazo Provincial alberga esta muestra sobre la vida del reconocido gaitero hasta el viernes 21
J. Antepazo
La exposición «Ricardo Portela, inmorrente» abrió ayer sus puertas al público. Se trata de un homenaje a este referente de la música tradicional, comisariado por el gaitero Óscar Ibáñez, imprescindible en la conexión de la tradición de los gaiteros más veteranos con las nuevas generaciones.
La muestra está disponible hasta el viernes 21 de noviembre en el vestíbulo del Pazo Provincial en horario ininterrumpido de 9.00 a 20.00 horas.
Está compuesta por ocho paneles y varias vitrinas con material discográfico y personal, así como instrumentos y vestuario del músico. Además, en la exposición se muestra la trayectoria vital del gaiteiro ligada a Viascón, Vigo y Pontevedra.
Los paneles también abarcan su desarrollo artístico, sus trabajos discográficos y la relación que mantuvo con distintas asociaciones y entidades.
Por su parte, el diputado provincial de Xuventude e Reto Demográfico, Jorge Cubela, encargado de inaugurar ayer la muestra, remarcó la huella que dejó en Viascón, parroquia del Concello de Cerdedo-Cotobade de donde es alcalde. Así, el diputado hizo referencia a la «escuela que creó con los recursos de su estilo personal y muchos de ellos permanecieron vivos en la manera de tocar de algunos de los gaiteros más reconocidos en la actualidad, como el propio comisario de la muestra Óscar Ibáñez».
En definitiva, la Diputación de Pontevedra busca difundir mediante la exposición la vida y obra de Ricardo Portela, destacando sus hitos fundamentales a modo de recuerdo y ejemplo para la juventud de la provincia.
- Identificado por tirar a la calle una cama, 53 cajas de bebidas, 16 colchones y diez sillas en Sanxenxo
- La pleamar corta un tramo de la autovía de Marín e inunda el muelle de Pontevedra
- Unos marineros recuperan el cuerpo de un hombre que flotaba en el mar ante la playa de Loira
- El puente de A Barca tendrá sentido único temporalmente a partir del martes
- Investigan acoso escolar a un alumno del IES de Poio por parte de otros tres mayores de edad
- El fallecido en aguas de Loira es un vecino de Moledo de 68 años al que su familia echó en falta
- La Navidad, cada vez más adelantada
- Huelga hoy en el sector de la construcción