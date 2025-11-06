Los expertos advierten sobre el ‘bullying’: «Tenemos muchos niños sobreprotegidos»

Reconocer el bienestar emocional y fomentarlo es una de las cuestiones abordadas en la II Xornada Educativa «Conta con nós», organizada por Cruz Roja Pontevedra y celebrada en el salón de plenos de la Diputación provincial. En el encuentro se expusieron las claves para la creación de espacios saludables en el ámbito educativo, del que tanto se habla últimamente con el incremento, o más bien visibilización, de numerosos casos de acoso escolar, también conocido como «bullying», en los centros tanto públicos como privados, como el que recientemente salió a la luz en el IES de Poio, donde tres jóvenes mayores de edad estarían presuntamente acosando a un compañero de 17 años.

Begoña Ibarrola, psicóloga y escritora, referente en educación emocional, fue una de las ponentes, junto con Xandre García Caballero, psiquiatra especializado en salud mental infanto-juvenil.

Ibarrola explica en una entrevista con FARO que el bienestar emocional «es un estado de ánimo en el que la persona se da cuenta de que tiene fortalezas, talento y recursos para afrontar las situaciones difíciles de la vida y que se siente bien consigo misma y con los demás y puede hacer uso de sus talentos, aportar algo a la sociedad».

Sobre todo, recuerda, «es un estado de ánimo, que no una emoción, luego tenemos parte de construcción personal del bienestar, aunque es subjetivo, porque cada persona necesita cosas o elementos distintos para estar bien, al final lo construyes tú, no depende todo del entorno ni de lo que te dicen». «También tiene que ver con la vivencia de tener más experiencias emocionales positivas que negativas a lo largo de un tiempo», añade.

En este sentido, propone enseñar a niños y jóvenes a construir su propio bienestar, «a que no dependan de elementos externos». «Viendo que la OMS está diciendo que los niveles de malestar en el alumnado son altísimos y que los problemas de salud mental de los adultos se detectan entre los 15 y los 18 años, en las aulas tenemos ya los primeros síntomas, hay que tener en cuenta estrategias para mejorar su bienestar», afirma la psicóloga.

Respecto a la prevención del «bullying», Begolla Ibarrola recalca la importancia de «educar en el buen trato, en la amabilidad, que se debe hacer desde casa, porque cuando los niños ven comportamientos amables de los adultos los imitan».

Pero esta amabilidad debe darse también en las aulas: «El educador debe tratar con amabilidad al alumno y enseñarle a tratar bien a los demás». «Cuando hay buen trato no hay bullying. Cuando hay autoestima, seguridad, comunidad asertiva y se resuelven los problemas dialogando no hay bullying. El bullying exige dos partes: una víctima y un agresor. Se trata que no haya ni unos ni otros».

El salón de plenos de la Diputación de Pontevedra se llenó para la celebración del foro. / Gustavo Santos

Potenciales víctimas

Ibarrolla aclara que las víctimas «son personas muy sumisas, sin autoestima, sin respeto por ellos mismos, que se dejan avasallar, que hacen todo lo que los demás quieren». «Si en esos niños prospera esa forma de comportarse van a ser víctimas de bullying o de acoso o maltrato cuando sean mayores», advierte.

Subraya que uno de los elementos para favorecer el bienestar es desarrollar la resiliencia: «la capacidad que tiene un individuo de superar situaciones traumáticas o difíciles, de no quebrarse». «Es como un colchón de látex, en el que pones la mano, se hace una huella pero desaparece pronto. Pero tenemos muchos niños que son cristal, se rompen y no se recuperan. Tienen un suspenso, un fracaso amoroso, si no consiguen hacer algo tienen una frustración gravísima y se autolesionan. No se han entrenado en aceptar que la frustración, el fracaso, forman parte de la vida, que las experiencias negativas están ahí», recalca. «Son niños muy frágiles, sobreprotegidos, y la sobreprotección es la mayor enemiga de la resiliencia».

«Tenemos que darles herramientas para solventar las dificultades, no blindarles contra ellas», considera esta experta en educación emocional. «No les puedes quitar las piedras del camino, tienes que enseñarles a saltarlas».

¿Padres en la universidad?

Respecto a aquellos casos en los que los padres acompañan a sus hijos a sus trámites en la universidad, como revisiones de exámenes, o incluso a entrevistas de trabajo, Begoña Ibarrola es tajante: «Estamos hablando de una parentalidad que ha perdido el norte, que no sabe dónde está su límite y que no sabe que tiene que ser tutores de sus hijos y darle herramientas para que ellos por sí mismos se enfrenten a dificultades y a problemas y tengan todo tipo de experiencias». «Si les evitas esos fracasos, miedos, meteduras de pata... que les ayudan, les haces cristales frágiles. Los padres han perdido el concepto de la parentalidad positiva, que llega hasta un límite. Si tú les haces las cosas, ellos se creen que por sí mismos no pueden, que siempre van a necesitar al adulto al lado».

Lamenta que son muchos los padres y madres los que reconocen falta de información y conocimiento sobre cómo educar a sus hijos. «Nuestras familias eran muy restrictivas, normativas. Ahora se perpetúan algunas ideas falsas como que los hijos tienen derecho a ser felices. Decirte que sí a todo no te hace más feliz. Si tú le pones límites a tu hijo haces que se sienta más seguro», indica.

«El ‘te aguantas’ de toda la vida les hace aprender a convivir con personas que no le gustan, porque no todo lo vas a elegir, solo a tus amigos y tu pareja», ejempliza.

Begoña Ibarrola considera lo ideal que haya más comunicación entre las familias y el profesorado. También que las instituciones trabajen en la prevención del «bullying» con tiempo suficiente, algo que está ocurriendo actualmente «con desfase».

«Prevenir, pero no sobreproteger. Sería la idea», concluye.