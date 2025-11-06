+Escénicas chegará a Cuntis co espectáculo «Superharte»

A Deputación leva o sábado o circuíto +Escénicas a de Cuntis da man dun espectáculo familiar sobre vencer os medos a cargo de Patty Diphusa. Trátase dunha actuación enmarcada na segunda edición desta iniciativa provincial. O espectáculo «Superharte» representarase na Praza da Constitución a partir das 17.00 horas