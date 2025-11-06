Una empresa hostelera compite con Pepe Vieira por gestionar el restaurante del Museo
La sociedad del chef dos estrellas Michelin, en los últimos años al frente del local, y Neápolis, aspiran a encabezar el negocio durante los próximos 6 años
En adelante se evaluarán las ofertas económicas y técnicas
Dos empresas, la sociedad que encabeza el chef dos estrellas Michelín Pepe Vieira, y Neapolis FD S.L, que cuenta con restaurantes de comida italiana, aspiran a gestionar la cafetería y el restaurante del Museo, un espacio ubicado en el bajo del Edificio Sarmiento, durante los próximos seis años, prorrogables por cuatro más.
La Diputación prevé que este espacio privilegiado de la institución cultural, cerrado desde el pasado mes de septiembre, continúe funcionando como local de hostelería. En los últimos años se situó al frente Pepe Vieira, que puso en marcha el proyecto de La Ultramar y que ahora compite con la empresa con sede en Silgar y que gestiona los locales La Bella Napoli en Pontevedra y Sorrento en Sanxenxo.
Tras constituir la mesa de contratación y el cierre del plazo de presentación de ofertas, esas dos empresas resultaron finalistas. En adelante, «el comité de licitación procederá a evaluar las ofertas económicas y los criterios técnicos en los próximos días», indica la Diputación, de la que depende el Museo.
Destaca que el 49% de la evaluación se basará en criterios ligados al concepto gastronómico, la identidad de marca, la integración del patrimonio y el diseño del espacio, «con una propuesta que, además de articular una narrativa culinaria única y plenamente coherente con el discurso del museo, presente un diseño integral de los espacios interiores y la terraza que realce tanto el edificio histórico como la experiencia del visitante», señalan las mismas fuentes.
También se valorarán la experiencia y la trayectoria del equipo humano, la solvencia contractual, así como la calidad del estudio de mercado y la estrategia comercial. El 51% restante de la valoración corresponderá a la propuesta de aumentar la cuota anual mínima y al compromiso de aplicar un sistema de calidad UNE o Q para la calidad turística.
La cuota anual mínima de licitación se fija en 22.563,34 euros. El restaurante está situado la planta baja del Edificio Sarmiento, con acceso independiente. Ocupa una superficie aproximada de 160 m etros. La cafetería, también en la planta baja, ocupa aproximadamente 168 metros, a los que hay que añadir la terraza.
Mejoras en los aseos y suelos
La empresa adjudicataria deberá realizar obras de mejora en el local, cuyo coste estimado se descontará de la cuota de explotación. Estas reformas se centrarán en mejorar la accesibilidad de los aseos, reparar los suelos y controlar los olores.
Las obras, estimadas en más de 75.500 euros, han de realizarse en un plazo máximo de seis meses desde la recepción de las autorizaciones sectoriales y la licencia de obras y, en cualquier caso, dentro de los seis primeros años de la concesión.
