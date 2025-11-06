Una empresa hostelera compite con Pepe Vieira por gestionar el restaurante del Museo

Dos empresas, la sociedad que encabeza el chef dos estrellas Michelín Pepe Vieira, y Neapolis FD S.L, que cuenta con restaurantes de comida italiana, aspiran a gestionar la cafetería y el restaurante del Museo, un espacio ubicado en el bajo del Edificio Sarmiento, durante los próximos seis años, prorrogables por cuatro más.

La Diputación prevé que este espacio privilegiado de la institución cultural, cerrado desde el pasado mes de septiembre, continúe funcionando como local de hostelería. En los últimos años se situó al frente Pepe Vieira, que puso en marcha el proyecto de La Ultramar y que ahora compite con la empresa con sede en Silgar y que gestiona los locales La Bella Napoli en Pontevedra y Sorrento en Sanxenxo.

Tras constituir la mesa de contratación y el cierre del plazo de presentación de ofertas, esas dos empresas resultaron finalistas. En adelante, «el comité de licitación procederá a evaluar las ofertas económicas y los criterios técnicos en los próximos días», indica la Diputación, de la que depende el Museo.

Destaca que el 49% de la evaluación se basará en criterios ligados al concepto gastronómico, la identidad de marca, la integración del patrimonio y el diseño del espacio, «con una propuesta que, además de articular una narrativa culinaria única y plenamente coherente con el discurso del museo, presente un diseño integral de los espacios interiores y la terraza que realce tanto el edificio histórico como la experiencia del visitante», señalan las mismas fuentes.

El 49% de la evaluación se basará en criterios ligados al concepto gastronómico y el 51% restante en la propuesta económica de aumentar la cuota anual

También se valorarán la experiencia y la trayectoria del equipo humano, la solvencia contractual, así como la calidad del estudio de mercado y la estrategia comercial. El 51% restante de la valoración corresponderá a la propuesta de aumentar la cuota anual mínima y al compromiso de aplicar un sistema de calidad UNE o Q para la calidad turística.

La cuota anual mínima de licitación se fija en 22.563,34 euros. El restaurante está situado la planta baja del Edificio Sarmiento, con acceso independiente. Ocupa una superficie aproximada de 160 m etros. La cafetería, también en la planta baja, ocupa aproximadamente 168 metros, a los que hay que añadir la terraza.