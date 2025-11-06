Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eliminados dos puntos de vertido en Cuntis y Campo Lameiro

Augas de Galicia ha contribuido a eliminar dos puntos de vertido de aguas residuales en los municipios de Cuntis y Campo Lameiro, al detectar ambas anomalías e instar a los dos concellos a subsanarlos. El de Cuntis se localizó en San Mamede y el de Campo Lameiro estaba en Praderrei.

