Eliminados dos puntos de vertido en Cuntis y Campo Lameiro
- Identificado por tirar a la calle una cama, 53 cajas de bebidas, 16 colchones y diez sillas en Sanxenxo
- La pleamar corta un tramo de la autovía de Marín e inunda el muelle de Pontevedra
- Unos marineros recuperan el cuerpo de un hombre que flotaba en el mar ante la playa de Loira
- El puente de A Barca tendrá sentido único temporalmente a partir del martes
- Investigan acoso escolar a un alumno del IES de Poio por parte de otros tres mayores de edad
- El fallecido en aguas de Loira es un vecino de Moledo de 68 años al que su familia echó en falta
- La Navidad, cada vez más adelantada
- Huelga hoy en el sector de la construcción