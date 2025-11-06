El curso de boxeo para mujeres en Sanxenxo cubre todas sus plazas

El curso de boxeo impulsado desde el CIM de Sanxenxo dio comienzo con todas las plazas cubiertas. La actividad es totalmente gratuita, financiada por el Concello, y se incluye también el material necesario para su práctica. El objetivo es el empoderamiento y fomento de la autoestima en grupo, mientras se combina con la práctica de un deporte tan completo como el boxeo. Tiene una duración de seis meses y las clases las imparte Pibe´s Club Boxeo en el pabellón municipal de Vilalonga, los martes y jueves de 20.15 y de 21.30 horas.

Mediante ejercicios grupales físicos, las participantes podrán trabajar aspectos tan importantes como la adhesión a un grupo, habilidades sociales de cooperación y sobre todo fomentar su autoestima de una forma saludable.

Este es el segundo año que se lleva a cabo esta iniciativa, dado el éxito de participación de la primera. Si alguna persona está interesada puede contactar con el CIM en formacioncim@sanxenxo.org y anotarse en la lista de espera por si se produce alguna baja durante el curso.

El boxeo supone un entrenamiento muy completo que ayuda a aumentar la resistencia física y a mejorar la capacidad aeróbica de la persona, y, a la vez, produce grandes beneficios para la salud mental, ya que es un buen catalizador de energía y emociones.