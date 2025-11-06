Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuntis participa nunhas xornadas estatais sobre saúde

O alcalde de Cuntis, Manuel Campos, e a tenente de alcalde, Conchi Campos, desprazáronse a Madrid para representar

ao Concello na XII edición das Xornadas de Implementación Local, promovidas pola Femp.

