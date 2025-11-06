Cruz Roja lleva sus «Voces en Red» a Poio

Cruz Roja presentará en Poio el servicio gratuito de teleasistencia «Voces en Red», una iniciativa promovida junto con la Fundación Amancio Ortega que tiene como objetivo luchar contra la exclusión social y fomentar la inclusión digital, la atención personalizada y la mejora del bienestar de las personas mayores. Se organizará una jornada informativa el martes 18 de noviembre, a las 17.00 horas, en la Casa Rosada de Poio.