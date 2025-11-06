La construcción reclama un convenio gallego
Los profesionales del sector se manifestaron ayer para solicitar mejoras en sus condiciones laborales
J. Antepazo
El personal del sector de la construcción, tanto en la obra pública como en la privada, se reunió ayer miércoles en una jornada de huelga para reclamar un convenio gallego que permita avanzar en asuntos que, a día de hoy, son de competencia estatal.
Por ello, la Federación de Construción e Madeira (FCM) de la CIG convocó movilizaciones en las siete ciudades principales de Galicia «ante la negativa de la patronal sobre esta posibilidad». En el caso de Pontevedra, se estableció como punto de salida el local de la CIG, de donde partió la manifestación a las horas.
Según señalan desde la CIG, la central sindical lleva más de un año intentando reunirse con el empresariado gallego del sector y las respectivas asociaciones provinciales para avanzar en la redacción de un marco regulador gallego. «Ir a un marco gallego nos permitiría blindar los convenios provinciales frente a los ataques de la patronal estatal y dejar de estar bajo el jugo de la negociación en Madrid», apunta Plácido Valencia, secretario nacional de la FCM-CIG.
Los profesionales de la construcción están convencidos de que el escrito permitiría mejorar las condiciones laborales y superar las limitaciones del convenido estatal.
