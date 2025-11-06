Un cóctel con tradición, un canelón y una tapa exótica estrenan la edición

La nueva edición del concurso Pontedetapas dio comienzo durante la jornada de ayer y se extenderá hasta el próximo 23 de noviembre. Este año, serán 27 los establecimientos que competirán con sus tapas y cócteles.

16 tapas tradicionales, 12 creativas y 10 cócteles, compiten por el mejor sabor de Pontevedra. El primer jurado del certamen fue de lujo durante la mañana de ayer. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, junto a la concelleira Anabel Gulías y otros representantes del equipo de gobierno municipal, visitaron tres de los locales que participan en el Pontedetapas 2025.

La primera parada fue en la calle Sarmiento para probar «O Porquiño», la propuesta de Pintxoiviño. La tapa consiste en un canelón de carrillera de cerdo con diferentes condimentos, entre el maridaje con Estrella Galicia.

El equipo municipal prueba la tapa de Pintxoviño. / Gustavo Santos

Una vez terminada la primera tapa del mediodía, la expedición municipal partió hacia La Pivo, en la misma calle, que presentó «Brétema de Lúa».

Este cóctel mezcla licor de hierbas con crema de orujo y café. Además, con el fin de «mezclar el dulce y el amargo», le añaden sirope de almendra, ralladura de limón y un toque de canela.

Buscan mezclar varias tradiciones gallegas en el mismo vaso. «Inspirado en las noches gallegas, se trata de una interpretación contemporánea del café gallego que equilibra tradición y modernidad», así definen el cóctel Franco Arrolla, uno de los maestros del establecimiento.

Se trata de una opción con alcohol que estará a la venta de martes a domingo a partir de las 19.00 horas con un precio fijo de seis euros. Para los que busquen una opción sin alcohol, A Gramola y El Toro traen dos bebidas perfectas para la ocasión.

Los cócteles mantienen el mismo precio. / Gustavo Santos

Tras el refrigerio y la tapa tradicional, fue el momento de rematar la mañana con una opción más creativa de la mano de Tabula Rasa, en la calle de la Marquesa.

Su propuesta, bautizada como «Porco Cabuxa Festa», combina raxo de cerdo cocinado a fuego lento durante unas cinco horas, con especias mexicanas, achiote y naranja, sobre una base crujiente de maíz.

«Completamos la presentación con queso de cabra, cúrcuma, brotes tiernos y unos puntitos de picante tailandés», explica María Mariño.

Se trata de una tapa que combina la cultura gastronómica de diferentes países en un solo plato, «con la gallega siempre por delante», subraya sobre la carne.

Aseguran que en los puntos más altos del certamen suelen sacar «entre 150 y 180 tapas cada dos horas», por lo que exige una preparación previa importante. Sin embargo, mantiene que «el estrés puntual vale la pena porque te das a conocer y disfrutas de una experiencia diferente con la gente».

Con doce ediciones a sus espaldas, son uno de los locales con mayor veteranía del elenco del Pontedetapas 2025. Mariño recuerda su primera participación «con mucha ilusión».

«Nos cogió recién abiertas y nos sirvió de promoción con muchos clientes que todavía no nos conocían», explica sobre su debut, en el que ofrecieron una tapa de bacalao ahumado con crema de ajada, que a día de hoy sigue formando parte de su carta.