La ciudad vive el día más lluvioso del año y sufre de nuevo el corte de la PO-11

La ciudad vivió ayer el día más lluvioso del año, con más de 55 litros por metro cuadrado, unas cifras similares a las alcanzadas hace ya tiempo, el 26 de enero y el 19 de abril. Hacía más de seis meses que no llovía como ayer sobre la comarca. Con más de 140 litros recogidos en octubre y los setenta ya acumulados en estos primeros cinco días de noviembre, el río Lérez ha vuelto a disparar su nivel y a última hora de ayer superaba los 33 metros cúbicos por segundo, lo que aleja definitivamente la prealerta por escasez de agua que decretó la Xunta a principios de agosto. Aunque no se ha desactivado oficialmente, se hará en cuestión de días.

La PO-11, en Lourizán, totalmente cortada por la pleamar. | Gustavo Santos

El principal incidente causado por la lluvia se registró, por segundo día consecutivo, en la PO-11, la autovía de Marín, cuyos cuatro carriles quedaron anegados por el agua en el momento de la pleamar, que llegó a su cénit las 15.00 horas. El 112 explicó ayer que los primeros avisos recibidos por parte de los servicios de mantenimiento de carreteras llegaron a las 14,15 horas, y afectaban al kilómetro 2. Poco después, la Guardia Civil de Tráfico señalaba que la vía estaba cortada en ambos sentidos hasta que bajara el nivel del agua. El agua había invadido los dos carriles en dirección a Marín y parte de la calzada en sentido contrario.

Pontevedreses se refugian de la lluvia. | G. Santos

El corte total provocó notables retenciones en el nudo de Mollavao, por el que se desviaba el tráfico hacia la PO-10 o la variante de Marín, así como en la PO-546 en Praceres.

Desde la medianoche del martes al miércoles y hasta las seis de la tarde de ayer, el 112 contabilizó en toda Galicia 199 incidencias relacionadas con los diferentes episodios meteorológicos adversos que afectaron o afectan a la comunidad gallega. Los tipos de incidencia más frecuentes fueron los relacionados con la presencia de obstáculos en las carreteras: árboles o ramas (110), cables (21), tierra o piedras (11) o bolsas de agua (7). En cuanto a las provincias, las más afectadas fueron A Coruña (74) y Pontevedra (55), seguidas de Lugo (34) y Ourense (32).

Alrededor de las 4:30 de la madrugada, un particular informó al servicio de emergencias de que parte del alumbrado de Navidad había caído sobre un vehículo estacionado en la calle Ramón de Valle-Inclán, en Vigo.

Entre los municipios más afectados destacaron, en la provincia de Pontevedra, A Estrada, con cinco. La situación meteorológica estuvo marcada por la alerta naranja por fenómenos costeros, que afectó a todo el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra.