Circulación fluida en la PO-308 en A Barca pese al temporal de lluvia

El corte parcial de un carril de la carretera autonómica PO-308 en el tramo comprendido entre A Barca y Andurique no está generando demasiadas complicaciones en el tráfico rodado.

En las horas punta, sobre todo las del horario escolar, poco antes de las nueve de la mañana y poco después de las dos de la tarde, no se están produciendo excesivas retenciones.

Los vehículos que quieren ir más allá de Andurique han de utilizar el desvío alternativo por el barrio de A Caeira y bajar hacia la PO-308 por donde se encuentra la residencia de mayores Ballesol.

Ayer, día en el que se registraron importantes precipitaciones no repercutieron demasiado en el tráfico en esta zona, como era de esperar. Lo que sí echan en falta los vecinos es mayor velocidad en la ejecución de las obras.