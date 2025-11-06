Circulación fluida en la PO-308 en A Barca pese al temporal de lluvia
A. L.
El corte parcial de un carril de la carretera autonómica PO-308 en el tramo comprendido entre A Barca y Andurique no está generando demasiadas complicaciones en el tráfico rodado.
En las horas punta, sobre todo las del horario escolar, poco antes de las nueve de la mañana y poco después de las dos de la tarde, no se están produciendo excesivas retenciones.
Los vehículos que quieren ir más allá de Andurique han de utilizar el desvío alternativo por el barrio de A Caeira y bajar hacia la PO-308 por donde se encuentra la residencia de mayores Ballesol.
Ayer, día en el que se registraron importantes precipitaciones no repercutieron demasiado en el tráfico en esta zona, como era de esperar. Lo que sí echan en falta los vecinos es mayor velocidad en la ejecución de las obras.
- Identificado por tirar a la calle una cama, 53 cajas de bebidas, 16 colchones y diez sillas en Sanxenxo
- La pleamar corta un tramo de la autovía de Marín e inunda el muelle de Pontevedra
- Unos marineros recuperan el cuerpo de un hombre que flotaba en el mar ante la playa de Loira
- El puente de A Barca tendrá sentido único temporalmente a partir del martes
- Investigan acoso escolar a un alumno del IES de Poio por parte de otros tres mayores de edad
- El fallecido en aguas de Loira es un vecino de Moledo de 68 años al que su familia echó en falta
- La Navidad, cada vez más adelantada
- Huelga hoy en el sector de la construcción