Baltar acoge el sábado el III Memorial Alexander Kachelaev

El pabellón de Baltar acogerá el sábado el III Memorial Alexander Kachelaev de Luchas Olímpicas. El concejal de Deportes, Marcos Guisasola, presentó la prueba esta semana junto al presidente de la Federación de Loita e Deportes asociados, José Luis Olazabal, como colaborador de la cita. Esta competición será en jornada de mañana, de 10.00 a 14.00 horas y de tarde. de 16.30 la 20.30 horas. y pone en valor la figura de Alexander Kachelaev, que fue durante treinta años técnico del CGTD de Pontevedra y seleccionador gallego. Su importante impulso a las luchas olímpicas en Galicia lleva a organizar este memorial en su villa adoptiva, Sanxenxo. A esta competición está previsto que acudan más de un centenar de deportistas de toda España.