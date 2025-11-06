Arranca el Mercado do Emprendemento y se prepara un festival de magostos

El Mercado do Emprendemento estrena hoy su nueva programación. Enmarcado en las actividades del Pontevedra Capital Gastro, el mes de noviembre contará con tres protagonistas. Té Agarimo, Lua & Tierra y Visual Gastro son los escogidos.

El primero de ellos ofrece un variado abanico de infusiones «hechas con productos a granel», explicó la concelleira Anabel Gulías. El segundo presentará cosméticos especializados para hotelería, y el último realizará un podcast con los chefs en el propio Mercado.

Para los días 14 y 15 de noviembre, el recinto se convertirá en un festival de magostos, con múltiples actividades gratuitas.