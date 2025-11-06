200 kilos de castañas y vino para todos en el magosto
H. D.
Caldas de Reis
Caldas prepara más de doscientos kilos de castañas para su tradicional magosto de este sábado. Junto al típico fruto otoñal, el Concello aportará vino nuevo, «todo totalmente gratuito», explica el concelleiro de Festas Manuel Fariña.
Anuncian que se repetirá la ubicación del año pasado, en la plaza José Sesto Casal junto a una carpa para el mal tiempo y la música a cargo de A Yaya DJ.
