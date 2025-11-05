Trasladado a la UCI tras ser agredido en una pierna por su hermano con un arma blanca

Uno de los dos hermanos que el lunes protagonizaron una pelea en una casa de la calle Alemania de Monte Porreiro, permanece en la UCI por la gravedad de las heridas sufridas en la discusión familiar, al ser atacado con un arma blanca en una pierna. El suceso se produjo después de que uno de los hermanos, que ya no vivía en el domicilio debido a los enfrentamientos previos, regresase a la vivienda. En ese momento, se inició una nueva discusión que derivó en una presunta agresión mutua. Según la Policía, uno de los jóvenes portaba un arma blanca y asestó varias cuchilladas a su hermano en una pierna, mientras que este último le propinó un fuerte puñetazo en un ojo.

El herido por arma blanca, un joven de 24 años, fue trasladado inicialmente al Hospital Montecelo y, posteriormente, fue derivado al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Ayer permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El otro implicado, de 31 años de edad, sufrió una lesión ocular de la que fue atendido en Montecelo, donde permaneció custodiado por los agentes. Una vez que recibió asistencia médica, fue trasladado a dependencias policiales, donde permanece detenido.

Ambos hermanos tienen la condición de detenidos y la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Los agentes no han localizado todavía el cuchillo utilizado en la agresión.