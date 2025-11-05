Un total de 27 locales buscan desde hoy el premio a la mejor tapa

Un total de 27 establecimientos de Pontevedra competirán a partir de hoy en el concurso Pontedetapas por hacerse con los premios a la mejor tapa y cóctel.

Hasta el próximo día 23 los clientes podrán elegir entre 16 elaboraciones tradicionales, 12 tapas creativas y 10 cócteles.

El público elegirá la Tapa Pontevedra. El establecimiento que sea votado como la propuesta más popular representará a la ciudad en el concurso Tapas para Galicia, promovido por Turismo de Galicia.

Además, un jurado profesional evaluará las creaciones y decidirá los premios a las mejores tapas tradicionales y creativas, así como al mejor cóctel. El veredicto se hará público en un evento al finalizar el concurso.

Como novedad, este año las creaciones tendrán un precio variable: 3,50 euros de lunes a jueves y 4 euros de viernes a domingo en la modalidad tapa; y 6 euros el cóctel.

En esta edición regresa el «Pasaporte Pontedetapas», con premios directos para el público, como cenas para dos personas y el sorteo de dos vales de 500 euros.

Los diez primeros clientes que consigan sellar sus pasaportes en todos los locales participantes y los entreguen en la Oficina Municipal de Turismo antes del próximo 6 de diciembre recibirán un regalo garantizado, que consiste en una cena para dos personas valorada en 60 euros, a elegir entre todos los establecimientos participantes en el concurso.

Por lo que respecta a los dos premios directos, se realizará un sorteo entre los cupones de papel depositados en las urnas y otro entre los votos emitidos a través de la aplicación oficial Pontedetapas. Entre todos los cupones se sorteará un pack de productos de El Nogal.

Por su parte, Hijos de Rivera otorgará un premio al mejor maridaje de una tapa con caña de Estrella Galicia.