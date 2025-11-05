La Semana Abanca termina en el templo del deporte náutico

Marín vivirá el cierre de la vigésimo sexta edición de la Semana Abanca el sábado. El evento multináutica referente a nivel nacional continuará con la tradición y se valdrá del trofeo Ence-Villa de Marín de piragüismo y remo, para poner en valor la unidad de los amantes del agua.

María Ramallo, alcaldesa de Marín, mantiene su apuesta por el certamen que se unió hace años al Plan Social Ence. Junto a los presidentes de las dos federaciones: Alfredo Bea por el piragüismo y José Luis Méndez por el remo, así como el nuevo Comandante Director de la Escuela Naval Militar, Tomás Clavijo.

El evento «volverá a batir registros históricos», anuncian desde la organización, asegurando que cerca de un millar de palistas y remeros competirán en la Alcalde Antonio Blanco.

A partir de las diez de la mañana se iniciará la competición de los dragones con la puesta en escena de los «Dragon Boats». Los clubes, cuatro en total, reunirán a dos centenares de palistas en la pista marinense.

Los elegidos por el Comité de la Clase en la Federación Gallega de Piragüismo, siendo el director de regata el pontevedrés José María Pazos: Dragonas Lugo, Breogán do Grove, Verducido Pontevedra y el Boiro Rías Baixas, ganador de la Copa de España y el Campeonato de España en múltiples ocasiones, además de las recientes victorias en el trofeo Cidade da Coruña 2025 y un título de Campeón del Mundo en 2024 en Filipinas.

Tras el piragüismo, turno para el remo, en donde la participación asciende al centenar de bateles con «las mejores unidades de la zona noroeste», desde Celeiro, en Lugo, hasta la Robaleira, en A Guarda.

El certamen contará con la participación de los equipos de Samertolameu, Tirán, Cabo de Cruz, Vila de Cangas, ACT Chapela, Mecos, Amegrove, Vilaxoán, Cesantes, La Puebla y Ares, junto a los ya mencionados.

La Organización intentará cumplir con la programación, teniendo como factor de riesgo la necesidad de concluir las tandas «para no tener problemas con la falta de luz», justifican.

Se espera que «el viento sea suave y no llueva o lo haga de un modo muy suave», predicen desde la organización.

Final de lujo para la Semana Abanca en Marín con el deporte líder del medallero olímpico español. «Será una nueva fiesta de la náutica en el Concello de Marín, que más marinero no es posible encontrar otro», exclaman.