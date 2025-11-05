Nueva fuga con conducción temeraria en Poio

La Policía Local de Poio ha vuelto a intervenir en una fuga con conducción temeraria en el municipio que puso en grave riesgo la seguridad vial.

El suceso tuvo lugar hace unos días cuando agentes de la Policía Local debidamente uniformados y en vehículo policial rotulado detectaron la circulación irregular de un turismo en la Rúa Beiramar, zona señalizada como plataforma única con prioridad peatonal y velocidad limitada a 20 kilómetros por hora.

Durante la observación, los agentes reconocieron al conductor como un conocido delincuente habitual, de 43 años y vecino de Poio, con numerosos antecedentes entre ellos delitos contra la seguridad vial, acumulando más de una decena de infracciones penales de este tipo, por las cuales ya ha cumplido condena en prisión.

Ante la sospecha de que pudiera estar conduciendo sin permiso en vigor, los agentes intentaron interceptar el vehículo, momento en el que el conductor inició una fuga a gran velocidad por diversas calles del municipio de la Parroquia de San Xoán. "Durante la persecución, se realizaron maniobras de adelantamiento sobre línea continua, invasión de carriles contrarios en curvas sin visibilidad y se alcanzaron velocidades de hasta 95 km/h en zonas limitadas a 30 km/h, poniendo en grave riesgo la seguridad de otros usuarios de la vía", afirman fuentes policiales.

La conducción temeraria obligó a detenerse de forma repentina a varios vehículos que circulaban en sentido contrario, "evitando un accidente de consecuencias potencialmente fatales". Parte de la intervención fue registrada en vídeo por los agentes, donde se evidencian las maniobras peligrosas y la reacción espontánea de los actuantes.

A pesar de la colaboración ciudadana, que permitió seguir la trayectoria del vehículo fugado, este no pudo ser localizado. Posteriormente, se identificaron testigos que prestaron ayuda a los agentes, y se procedió a citar al conductor en la Jefatura de Policía Local, sin que se presentara en el día y hora señalados.

Por todo ello, en el atestado se incluyen los presuntos delitos contra la seguridad vial: conducción de vehículo a motor sin vigencia del permiso por pérdida total de puntos, conducción temeraria con peligro concreto para la vida o integridad de las personas y desobediencia grave a agentes de la autoridad.

Este martes se dio traslado de todo lo actuado al juzgado de guardia para la inicial el proceso judicial correspondiente.

"La Policía Local de Poio reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y recuerda que este tipo de conductas serán perseguidas con firmeza para garantizar la protección de todos los usuarios de la vía", recuerda este cuerpo policial.

Hay que recordar que a mediados del mes de octubre se produjo un suceso similar, en el que un conductor de 35 años con antecedentes también se dio a la fuga con un coche robado previamente en Porteliña y que fue localizado diez días después en Redondela protagonizando otra persecución. Fue detenido tras un aviso por la presencia de coches con placa portuguesa que presuntamente habían sido robados.