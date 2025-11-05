El mercado de segunda mano A Pé de Rúa se repartirá en distintos puntos

El mercado de segunda mano A Pé de Rúa se repartirá por distintos puntos de Pontevedra los sábados, en horario de 11 a 16 horas. La concejala Anabel Gulías se reunió con vecinos y emprendedores del Centro Leste para organizar la primera jornada, prevista para el próximo día 15.

Destacó la gran acogida de la iniciativa, ya que para esa primera jornada están inscritas 30 personas, las plazas están cubiertas y hay lista de espera.

En estos mercados particulares, asociaciones y comercios especializados en segunda mano podrán cambiar o vender productos como juguetes, bicis, mobiliario, ropa etc. Tras el primer A Pé de Rúa previsto en el barrio de A Parda, está programado otro el próximo día 29 en O Gorgullón.