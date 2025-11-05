Marín estrena una nueva cara digital orientada a los turistas
La web ofrece planes, puntos de interés y hasta una ruta virtual
H. D.
«Una nueva web, moderna, posicionada, llena de contenido de calidad y que sirve como una auténtica ventana digital para quien nos visita o está pensando visitarnos». Así define el Concello de Marín su nuevo portal, marinturismo.es, la nueva web que ya está en funcionamiento.
Costa, espacios verdes, patrimonio cultural, arte rupestre, rutas, senderos… Son algunas de las categorías que presenta la web, «siempre bajo la lupa de la sostenibilidad y el turismo de aventura, deportivo y respetuoso con el medio ambiente que define al modelo local».
«Llevamos meses trabajando en la promoción y visibilización de todo lo bueno que tenemos en Marín, de todo lo que hace digno que nos visiten y conozcan», explicó la alcaldesa, María Ramallo.
El portal ofrece, además de fichas de cada uno de los atractivos turísticos que tiene el municipio, propuestas de planes en función de los gustos o del tiempo de estancia del visitante. Además, incorpora funciones de realidad virtual, como el Virtual Map, que «permite hacer literalmente un paseo virtual por el concello, parándose en las explicaciones de los lugares que más interesan», explican desde la dirección del nuevo portal digital.
En gallego, español e inglés, la página web también subirá con frecuencia artículos al blog para ofrecer información de calidad sobre las tradiciones, las posibilidades de visita o la cultura típica de Marín. Contará con una agenda de eventos actualizada.
