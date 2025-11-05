Los magostos son los protagonistas de las actividades de este fin de semana en Poio
Hay celebraciones en San Salvador, Combarro, Raxó y San Martiño
Poio
Poio presenta un fin de semana lleno de tradición otoñal mediante la celebración de magostos en varias de sus localidades.
La programación comienza este viernes 7 desde las 17.30 horas en la Casa Rosada de Poio, donde los mayores de 60 años podrán disfrutar de las castañas asadas en una sesión en la que no faltará el baile y la música en directo.
Al día siguiente, se celebran los magostos en Rualeira, en Combarro, a las 18.00 horas y en el Centro Cultural Xaime Illa de Raxó, a las 20.00 horas, mientras que en San Martiño, la Festa da Castaña tendrá lugar el próximo lunes 10 a las 20.00 horas en la plaza da Capela.
