Se investiga al dueño de un establecimiento de Caldas por venta de drogas

La Patrulla de Fiscal y Fronteras de Vilagarcía de Arousa realizó ha abierto una investigación el pasado 28 de octubre al propietario de un local en Caldas de Reis, en Pontevedra, por tener a la venta en un expositor sustancias estupefacientes.

El investigado, de 38 años, con domicilio en Pontevedra, posee un local de productos agrícolas y fitosanitarios relacionados con el cannabis, no aptos para el consumo humano.

Cogollos de marihuana que estaban a la venta. / FdV

Durante la inspección, la Guardia Civil localizó distintas sustancias estupefacientes, como sumidades floridas y hachís, envasadas y dispuestas a la venta al público en tres vitrinas que se encuentran en las inmediaciones de la entrada del comercio.

Las autoridades procedieron a incautar las sustancias al ser consideradas estupefacientes, por lo que no podrán ser objeto de producción, fabricación, tráfico, posesión o uso, salvo para fines médicos o científicos. En total, se requisaron 118 envases, con un peso aproximado de 1,450 kilos: 1,1 kilos de cogollos de marihuana y 378 gramos de hachís. Los bultos fueron entregados en el Juzgado de Guardia de Caldas de Reis.