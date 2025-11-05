Se investiga al dueño de un establecimiento de Caldas por venta de drogas
La Guardia Civil requisa 118 envases de marihuana y hachís
Jose Antepazo
La Patrulla de Fiscal y Fronteras de Vilagarcía de Arousa realizó ha abierto una investigación el pasado 28 de octubre al propietario de un local en Caldas de Reis, en Pontevedra, por tener a la venta en un expositor sustancias estupefacientes.
El investigado, de 38 años, con domicilio en Pontevedra, posee un local de productos agrícolas y fitosanitarios relacionados con el cannabis, no aptos para el consumo humano.
Durante la inspección, la Guardia Civil localizó distintas sustancias estupefacientes, como sumidades floridas y hachís, envasadas y dispuestas a la venta al público en tres vitrinas que se encuentran en las inmediaciones de la entrada del comercio.
Las autoridades procedieron a incautar las sustancias al ser consideradas estupefacientes, por lo que no podrán ser objeto de producción, fabricación, tráfico, posesión o uso, salvo para fines médicos o científicos. En total, se requisaron 118 envases, con un peso aproximado de 1,450 kilos: 1,1 kilos de cogollos de marihuana y 378 gramos de hachís. Los bultos fueron entregados en el Juzgado de Guardia de Caldas de Reis.
