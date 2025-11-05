Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huelga hoy en el sector de la construcción

La Federación da Construción e Madeira de la CIG convoca hoy a las 12.00 horas desde su local de Pontevedra al personal de la construcción para realizar varias manifestaciones con el fin de reclamar un convenio gallego en el que se mejoren sus condiciones y se avancen en las materias que, a día de hoy, son de competencia estatal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents