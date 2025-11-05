Huelga hoy en el sector de la construcción
La Federación da Construción e Madeira de la CIG convoca hoy a las 12.00 horas desde su local de Pontevedra al personal de la construcción para realizar varias manifestaciones con el fin de reclamar un convenio gallego en el que se mejoren sus condiciones y se avancen en las materias que, a día de hoy, son de competencia estatal.
- Identificado por tirar a la calle una cama, 53 cajas de bebidas, 16 colchones y diez sillas en Sanxenxo
- Unos marineros recuperan el cuerpo de un hombre que flotaba en el mar ante la playa de Loira
- El puente de A Barca tendrá sentido único temporalmente a partir del martes
- Investigan acoso escolar a un alumno del IES de Poio por parte de otros tres mayores de edad
- Un hombre es detenido por un supuesto delito de agresión y resistencia a la autoridad en Pontevedra
- La Navidad, cada vez más adelantada
- Un Outubrofest de récord en Pontevedra con más de 5.000 litros de cerveza vendidos
- Pontevedra 4-1 Zamora: El espíritu de los goles posee Pasarón