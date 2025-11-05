La feria para promover el empleo

El Mercado será escenario los próximos días 27 y 28 de Ponte ao Choio, una feria pensada para promover la empleabilidad y el emprendimiento, generar nuevos vínculos en el mercado laboral y fortalecer el tejido productivo local.

Con este objetivo, la feria incluirá talleres de mejora de la empleabilidad, asesoramiento sobre el curriculum, videocurriculum y fotografía para esta vida laboral, que impartirá la fotógrafa Bea Císcar.

También están programados los coloquios «IA na procura de emprego e negocios», a cargo de Damián Pazos y Noela Quintana. Ésta también protagonizará el diálogo «Claves para unha entrevista de traballo exitosa».

La otra pata de Ponte ao Choio será un espacio para recursos de formación, orientación procesional, preparación de procesos de selección y acompañamiento a emprendedores y personas desempleadas.

La participación en estas actividades es gratuita y la edil de Promoción Económica, Anabel Gulías, incide en que buscan brindar recursos, formación y oportunidades para que las personas puedan contactar con empresas que busquen talento y los emprendedores dar a conocer sus ideas.