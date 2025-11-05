El fallecido en aguas de Loira es un vecino de Moledo de 68 años al que su familia echó en falta

El hombre que el pasado lunes apareció muerto en aguas de la ría a la altura de Loira es un vecino de Moledo, en la parroquia marinense de Ardán, de 68 años. Su cuerpo fue localizado a las 11.30 horas en el agua y trasladado al Puerto de Aguete pero no portaba documentación, por lo que no fue posible identificarlo tras su recuperación.

Fue la familia la que lo echó en falta al no regresar a casa, por lo que contactó con la Policía y finalmente identificó al fallecido, que se encontraba en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) de Pontevedra.

El cadáver del hombre fue localizado con algunas prendas de neopreno puestas, en especial unos escarpines en los pies, por lo que se sospecha que pescaba desde unas rocas próximas al agua y pudo sufrir alguna indisposición o accidente. Fue encontrado en el agua por unos marineros que faenaban en la zona y dieron aviso a las autoridades.