Se desbroza el tramo de la Ponte do Couto
Este sábado 8, la asociación Vaipolorío convoca a la ciudadanía a participar en la apertura del sendero por el río Gafos que comunica la calle Otero Pedrayo y la avenida Josefina Arruti, pasando por la Ponte do Couto. Desde las 10.00 horas, los asistentes desbrozarán un tramo de 150 metros y procederán a la retirada de los residuos.
