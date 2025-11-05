Una década de pasión por el cine

Novos Cinemas repetirá en este 2025 su estructura con secciones competitivas, encuentros, actividades abiertas al público y una jornada final con proyecciones fuera de competición. El estreno en Galicia de As liñas discontinuas, de Anxos Fazáns, inaugurará el 9 de diciembre la programación, que se clausurará el día 13 con Así chegou a noite, el nuevo largometraje de Ángel Santos.

La organización recuerda que ambos cineastas son del entorno de Pontevedra y mantienen un vínculo muy especial con el festival: Santos fue uno de los fundadores de Novos Cinemas junto a Daniel Froiz y Suso Novás, quienes hoy ejercen la dirección ejecutiva y artística del evento, mientras que Fazáns dio sus primeros pasos en el cine con Ángel Santos. «Su reencuentro en esta edición resume el espíritu de Novos Cinemas: un espacio donde las generaciones se encuentran y siguen aprendiendo unas de otras», destaca la organización.

Por su parte, la sección retrospectiva O Foco estará dedicada a la productora Un Puma que, recuerdan las mismas fuentes, «es un referente del cine independiente argentino contemporáneo y la primera productora a la que el festival dedica este espacio». Esta firma fundada por Victoria Marotta y Jerónimo Quevedo produjo algunas de las obras más premiadas del nuevo cine latinoamericano, como El auge del humano, El repartidor está en camino o Un movimiento extraño.

Para conmemorar su décimo cumpleaños, el cartel de la edición «se inspira en el piragüismo y el mar, dos elementos que dialogan entre sí como metáforas del espíritu de Novos Cinemas: movimiento, exploración y progreso constante», señalan sus responsables.

Se trata de una declaración visual que busca sintetizar la esencia del festival: «crecer sin perder el ritmo, adaptarse a las corrientes cambiantes del cine contemporáneo y seguir avanzando con la misma intensidad y convicción con la que nació en 2015».

Al hacer balance de esta década, las mismas fuentes señalan que en esta andadura Novos Cinemas «se ha consolidado como un festival de apoyo integral, que abarca desde la formación (Aulas y Terra#LAB) hasta la exhibición y difusión de nuevas voces en el cine».

Su compromiso con el talento emergente y la creación independiente, añaden, «lo ha convertido en un referente dentro del ecosistema audiovisual gallego y español, conectando instituciones, escuelas de cine, productoras y festivales. Cada diciembre, Pontevedra se convierte en punto de encuentro para cineastas, estudiantes, público y profesionales: un auténtico laboratorio de ideas que impulsa nuevas formas de ver, pensar y hacer cine»

La Asociación Cultural y Cinematográfica Novos Cinemas organiza el festival, que produce Matriuska Producciones. Cuenta con el apoyo financiero del Concello de Pontevedra, la Diputación, la Xunta y el Ministerio de Cultura y Deporte (ICAA).