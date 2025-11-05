Curso sobre valoración financiera y gestión
La UNED organiza el curso «Experto en conceptos clave para la valoración financiera y la gestión empresarial», celebrado mañana jueves y pasado viernes por 25 euros. No se requieren conocimientos previos, pero se recomienda un manejo básico de las hojas de cálculo. La actividad es en formato híbrido, impartiéndose en el local de Pontevedra de 16 a 21 horas.
