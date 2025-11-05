Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuntis celebra el otoño con un fin de semana lleno de tradición

J. Antepazo

Cuntis

El Concello de Cuntis organiza un amplio programa de actividades desarrolladas este viernes 7 y sábado 8 para celebrar el otoño bajo el lema «Un otoño con D: degustar, danzar, descubrir y sobre todo disfrutar». La iniciativa busca poner en valor la riqueza gastronómica y cultural de esta estación con una programación para todas las edades.

La celebración arranca este viernes 7 con un taller de cocina centrado en recetas con castaña, impartido por el cocinero Iván Méndez a las 19.30 horas en la Casa do Médico. Para asistir, hay que realizar una previa inscripción llamando al 986 53 36 00.

Por otro lado, el sábado 8 se establece como el día grande de la fiesta. La jornada arranca en la plaza de la Constitución a las 12.00 horas con un taller infantil de la castaña, donde se allegará este fruto seco a los más pequeños. A su fin, habrá una degustación de tapas a cargo de la Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional. Por la tarde, a las 17.00 horas tiene lugar la actuación de Superharte de Patty Diphusa y la fiesta continúa a las 18.00 horas con baile, chocolate y música.

El broche de oro llega a las 19.00 horas, con la celebración del Magosto Tradicional que incluye una degustación y una actuación musical en directo de la mano de varias bandas.

