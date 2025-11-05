Cuntis celebra el otoño con un fin de semana lleno de tradición

El Concello de Cuntis organiza un amplio programa de actividades desarrolladas este viernes 7 y sábado 8 para celebrar el otoño bajo el lema «Un otoño con D: degustar, danzar, descubrir y sobre todo disfrutar». La iniciativa busca poner en valor la riqueza gastronómica y cultural de esta estación con una programación para todas las edades.

La celebración arranca este viernes 7 con un taller de cocina centrado en recetas con castaña, impartido por el cocinero Iván Méndez a las 19.30 horas en la Casa do Médico. Para asistir, hay que realizar una previa inscripción llamando al 986 53 36 00.

Por otro lado, el sábado 8 se establece como el día grande de la fiesta. La jornada arranca en la plaza de la Constitución a las 12.00 horas con un taller infantil de la castaña, donde se allegará este fruto seco a los más pequeños. A su fin, habrá una degustación de tapas a cargo de la Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional. Por la tarde, a las 17.00 horas tiene lugar la actuación de Superharte de Patty Diphusa y la fiesta continúa a las 18.00 horas con baile, chocolate y música.

El broche de oro llega a las 19.00 horas, con la celebración del Magosto Tradicional que incluye una degustación y una actuación musical en directo de la mano de varias bandas.