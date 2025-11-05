Los cortes y desvíos del tráfico en A Barca por la reforma de la PO-308 durarán nueve meses

Los cortes y desvíos de tráfico en A Barca, en Poio, por las obras de urbanización y humanización de la PO-308 en ese tramo, se activaron a las 10.00 horas de ayer. Y así seguirán al menos durante los próximos nueve meses, hasta bien entrado el verano de 2026. Esos son los planes establecidos en su día para el complejo dispositivo circulatorio que afecta a uno de los puntos más saturados de coches del entorno urbano: más de 23.000 vehículos diarios.

La reurbanización de la PO-308 entre este nudo y Casal de Ferreirós, apenas 400 metros, comenzó en septiembre pasado pero hasta ayer no se aplicó el plan circulatorio, que incluye el sentido único de circulación, desde Poio hacia Pontevedra, mientras que en dirección contraria hay que desviarse por A Caeira o por el acceso norte. El arranque de estas medidas se retrasó hasta después de la entrada de los colegios y apenas hubo problemas durante la jornada, salvo en las horas punta, cuando sí hubo retenciones.

Aunque el plan inicial establece un corte de nueve meses, el Concello de Poio recordó ayer que «la obra total tiene un plazo de ejecución de doce meses, pero la idea es intentar reducir el sentido único lo máximo, solo el tiempo que sea imprescindible», por lo que la reapertura podría ser antes del verano, un periodo crítico para cortes de este tipo.

Coches desviados por A Caeira. | G. Santos

El dispositivo ideado en su día aclaraba que «los residentes, servicios municipales y vehículos municipales y de emergencias podrán acceder a los portales y locales afectados mediante autorizaciones específicas» y «las paradas de autobús podrán reubicarse de forma temporal a zonas señalizadas en las intersecciones de acceso secundario». Además, «se garantizará un itinerario peatonal accesible continuo por al menos uno de los márgenes del tramo afectado y siempre a portales de locales o viviendas», donde habrá «pasarelas temporales».

Se estimaba que la preparación de los desvíos duraría un mes y las obras que obligarán a mantener un único carril hacia Pontevedra duraran nueve meses, mientras que los «acabados»» y la apertura progresiva en ambos sentidos será en los dos meses finales. En todo caso, este Plan Básico puede ser actualizado en función de las necesidades. Al respecto, el gobierno local poiense recuerda para los vehículos que necesiten salir de Pontevedra desde el puente de A Barca “se habilitan rutas alternativas: pueden circular por A Caeira o por el nudo de Bomberos, ascendiendo por el polígono industrial de O Vao, bordeando toda la parte superior de Poio para salir por la zona de la antigua Coca-Cola, en la Avenida Antelo Mariño y la rotonda donde se ubica la panadería Acuña».

Por su parte, los vehículos de mercancías tienen que desviarse de la carretera de Vilagarcía a través del polígono de O Vao, evitando así la zona de A Barca.

El Concello hace hincapié en que este plan es un documento dinámico, «susceptible de adaptación a medida que avancen las obras o cambien las necesidades. El objetivo es que la ejecución de las obras sea compatible con la seguridad vial, la fluidez del tráfico y la convivencia vecinal, procurando siempre minimizar las molestias para los ciudadanos y los miles de usuarios diarios de esta vía».