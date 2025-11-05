El Concello de Pontevedra congela los impuestos y las tasas de 2026

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, anunció esta mañana que el Concello seguirá manteniendo "la congelación fiscal de las 20 tasas y de los cinco impuestos" municipales en 2026, sin la actuación del IPC. De esta forma, se reduce la presión fiscal, "tras hacer un estudio económico sobre la previsión de ingresos y gastos. Teniendo en cuenta el próximo año, según señala el regidor, ya son doce sin realizar ninguna subida, pues el último aumento fue en 2015.

Si estas tasas se hubiesen actualizado de acuerdo al incremento del IPC desde 2015, el impacto acumulado sería de un 28,58% para el próximo año. Esto significa que, en 2026, teniendo en cuenta la base de ingresos por impuestos y tasas del 2025, que suma un total de 51.236.045,66 euros, el Concello dispondría de 14.640.023,70 euros adicionales. En definitiva, más de 14,6 millones que no serán recaudados por la institución debido a esa congelación de las tasas e impuestos municipales.

Para una población de 83.077 habitantes, como es el caso de Pontevedra, esto supone un ahorro neto por persona de 176,22 euros en 2026, así como un ahorro medio por familia de 368,30 euros, "aplicando la tasa de 2,09 habitantes" por cada núcleo familiar.

"Apostamos por ser responsables a la hora de buscar la equidad fiscal", señala Lores. Según el alcalde, para conseguir este objetivo actualizan los padrones municipales, realizan una detección permanente del fraude, "que puede ser involuntario o voluntario", se produce un dinamismo económico a consecuencia del modelo, así como un crecimiento vegetativo de los padrones económicos.

Por último, en cuanto a la subida de la tasa de la basura, Lores declara que "hay que aplicar los costes de la tasa de recogida de residuos en base a la producción", pero que no tienen información suficiente para aplicar ese incremento. Por ello, el Concello de Pontevedra esperará a los resultados de un estudio "para aplicar esa filosofía de la ley que en algunos casos será para bajar la tasa y en otros para subirla, pero siempre dependiendo de la producción de los residuos", además de las correspondientes bonificaciones derivadas del reciclaje, tal y como indica el alcalde.