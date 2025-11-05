La comarca estabiliza el paro en octubre en 7.900 desempleados

El desempleo en Pontevedra y su comarca se estabilizó el pasado mes de octubre en los 7.912 parados, prácticamente la misma cifra que en septiembre, cuando las oficinas de empleo registraban 7.907 inscripciones en los 14 municipios del área. Así se pone de manifiesto en los listados publicados ayer por la Consellería de Emprego, que detallan que siete municipios mejoraron sus cifras. Es el caso de Pontevedra, con un descenso del número de parados de 18 personas, para sumar un total de 3.826. Es el 48% de todo el paro de la comarca.

Otro municipio con menor paro que en septiembre es Marín, con 19 menos, hasta un total de 1.045. También cae el desempleo en Moraña, Portas, Campo Lameiro y Ponte Caldelas. En otros dos municipios se calcan en octubre las cifras de septiembre. Son Cerdedo-Cotobade, con 179 parados, y A Lama, con 119.

En cambio, en Sanxenxo se registra un importante aumento, de 32 desempleados más, hasta llegar a los 459, mientras que también sube en Caldas de Reis (trece más), Cuntis (uno), Barro, con un aumento de trece, y Poio, donde hay quince desempleados más.

Con respecto a la situación de hace un año, en octubre de 2024 había 8.488 desempleados en la comarca, casi seiscientos más que en la actualidad.

Industria y servicios, con más afiliados a la Seguridad Social

El Instituto Galego de Estatística divulgó ayer el número de vecinos del municipio de Pontevedra afiliados a la Seguridad Social y en alta laboral en septiembre pasado. Son 32.226 personas, la cifra más baja desde mayo, si bien son 380 más que hace un año.En este periodo ha crecido la cifra de afiliados en el sector de la industria, que suponen cerca del 10% del total, con unos 3.100 trabajadores, mientras que los servicios se mantienen como los dominantes en la ciudad, con más del 81% de todos los trabajadores, alrededor de 26.300.En cambio desciende, con respecto a septiembre de 2024, el volumen de afiliados en agricultura y pesca, apenas 500, y en el sector de la construcción, unos 2.200.