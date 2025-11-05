El audiovisual gallego se da cita en Pontevedra

Varios profesionales en activo del sector audiovisual gallego participan en la XV edición de Augal, una iniciativa formativa que combina proyecciones y coloquios enfocados en la creación cinematográfica y televisiva actual.

El programa comienza esta tarde en la primera de las nueve sesiones, con matrícula gratuita, distribuidas a lo largo de los meses de noviembre a marzo entre las 16.00 y 19.30 horas en el campus pontevedrés de A Xunqueira de la Facultade de Comunicación de la Universidade de Vigo. Estas jornadas incluyen que incluyen largometrajes, cortometrajes y documentales rodados en Galicia, varios de ellos en la provincia de Pontevedra. Todas estas obras son de máxima actualidad, pues fueron creadas en este año 2025 y algunas de ellas todavía no han sido estrenadas.

El ciclo, coordinado por el profesor Paulino Pérez, amplía su carga formativa con respecto al año pasado con el objetivo de reforzar las oportunidades de aprendizaje y contacto directo con la realidad profesional para el alumnado, así como conocer de primera mano el proceso creativo que hay detrás de cada obra audiovisual, pues las sesiones cuentan con la presencia de directores, guionistas o productores, que dialogarán con los asistentes. El programa también incluye una masterclass de dirección de fotografía de la mano de Alicia Francés, que tendrá lugar el próximo miércoles 12.

La programación de esta edición finaliza el 25 de marzo con la proyección de ‘Sirat’, que obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2025. Esta obra dirigida por Oliver Laxe es la escogida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España como Mejor Película Internacional en los premios Oscar de Hollywood. Además, en esta última cita se realizará la entrega de diplomas de Augal 2025-2026.

Este año, Augal cuenta con el respaldo de la Diputación de Pontevedra para «apoyar a las producciones que dan a conocer los recursos de las Rías Baixas».