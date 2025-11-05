250.000 euros para equipo electromédico
La Xunta de Galicia licita el suministro de equipamiento electromédico para el servicio de radiofísica del Hospital Gran Montecelo por un importe de 251.438 euros. Se adquirirán equipos que incluyen fantomas, que imitan las propiedades de los tejidos humanos para probar tratamientos de radioterapia, y otros elementos necesarios. El plazo para presentar las ofertas finaliza el martes 18.
