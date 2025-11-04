Xuventudes Socialistas aborda la abolición de prostitución en su Escuela de Otoño en la ciudad
Prevé reunir 50 participantes y mantiene sus puertas abiertas a toda la ciudadanía
REDACCIÓN
Pontevedra
La abolición de la prostitución, los bulos sobre la emergencia climática y las herramientas para combatir la desinformación serán los principales ejes de la IV Escuela de Otoño de las Xuventudes Socialistas de Galicia, que se celebrará el sábado, en el Pazo da Cultura de Pontevedra, en horario de 9.30 a 20.30 horas.
La cita, de carácter anual, fue presentada ayer por el secretario general de la Agrupación Socialista de Pontevedra, Iván Puentes, y el secretario de Organización de las XSG, Enrique García, quienes destacaron el compromiso de la organización juvenil con la formación política, el pensamiento crítico y la comunicación responsable.
